SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IGLESIAS, Eduardo, q.e.p.d. falleció el 27-10-2026. - Sus amigos de la sala de ajedrez del Jockey Club: Luis Altgelt, Alejandro Bonfanti, Mario Bonfanti, Lucas Brignardelli, Marcelo Condomí Alcorta, Conrado Estol, Marcelo Fernández Casares, Rodolfo Gallo del Castillo, Julio Grandjean, Hernán Huergo, Alfredo Indaco, José Manuel Jaugust, Marcelo Landaburu, Jorge Maschwitz, Ricardo Nazar Anchorena, Jorge Ocantos Estrugamou, Javier O¨Farrell y Enrique Valiente Noailles participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa