INCHAUSPE, Marta

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ INCHAUSPE de MÉNDEZ, Marta. - Tu querido coro del Newman te despide con enorme cariño. Recordaremos siempre los momentos compartidos cantando y brindando por la vida. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar! Abrazamos a Hugo e hijos.

Avisos fúnebres

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