INCHAUSTI, Alicia Angélica,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ INCHAUSTI de DUARTE, Alicia Angélica, q.e.p.d. - Marian Guzian, Vale Ayerza, Ele Klein, Marcela Anchava y Barbie Becker acompañan con mucho cariño a su querida amiga Vicky y familia en este triste momento.

✝ INCHAUSTI de DUARTE, Alicia Angélica, q.e.p.d. - Socios, abogados y personal administrativo de Nicholson y Cano participan su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a su hija Vicky y a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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