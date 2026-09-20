SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IRIBARREN, María Raquel (Chichi) q.e.p.d. - Federico y Liliana Iribarren, hijos, nietos y familias despedimos a nuestra querida Chichi con todo amor.

✝ IRIBARREN, María Raquel, q.e.p.d. - Rafael, Paula, Willy y Georgina despiden a la querida prima Chichi y rezan una oración en su memoria.

✝ IRIBARREN, María Raquel (Chichi). - Brille la luz de su rostro sobre ti. Sus amigas Lucía Larisson, Mariquita Spotorno, Inés Aguero, Estela González Espul y La Peregrinacion de la Virgen de Guadalupe y el Cristo de Esquipulas la despiden con afecto.

Avisos fúnebres

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