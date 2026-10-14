SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IRIGOYEN, Ana Isabel. - Marcelo Landó y Victoria Anchorena despiden a Ana con mucho cariño y tristeza.

✝ IRIGOYEN, Ana Isabel, q.e.p.d. ¡Cómo te voy a extrañar! Tu amiga María Corti Maderna.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa