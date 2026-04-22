SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ JARVIS, Caroline, q.e.p.d., falleció en San Miguel del Monte, el 21-4-2026. - Tus hijos Felipe y Connie, tu hermano Robert y toda tu familia participan con profunda tristeza tu fallecimiento y ruegan una oración en tu memoria. Te vamos a extrañar y recordar siempre.

✝ JARVIS, Caroline q.e.p.d. - Sus primos Douglas y Diana Jarvis, Carlos y sus sobrinos Francisco, Nicolás y Belén Oteiza Aguirre participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en este triste momento. Entierro hoy, a las 14, en el cementerio de Monte.

Avisos fúnebres

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