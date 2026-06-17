SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

JOAQUIN, Isaac, q.e.p.d., falleció el 16-6-2026. - Carlota (Chippy) Durst de Meta, Andrés Meta y Sra., lamentan profundamente el fallecimiento del Sr. Isaac Joaquín, papá de nuestra querida colaboradora, la Dra. Elisa Joaquín, y acompañan a Elisa y a sus seres queridos en este triste momento.

JOAQUIN, Isaac, q.e.p.d., falleció el 16-6-2026. - El directorio de Bind Banco Industrial lamenta con profundo pesar el fallecimiento del padre de su síndico, la Dra. Elisa Joaquín, y acompaña a toda su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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