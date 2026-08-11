SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ KALBERMATTEN, Griselda. - La residencia y el servicio de cirugía general del Hospital Británico de Buenos Aires acompañan a Augusto y a la familia Tek-Kalbermatten en este doloroso momento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y los acompañamos con afecto.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa