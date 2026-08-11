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KALBERMATTEN, Griselda

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KALBERMATTEN, Griselda. - La residencia y el servicio de cirugía general del Hospital Británico de Buenos Aires acompañan a Augusto y a la familia Tek-Kalbermatten en este doloroso momento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y los acompañamos con afecto.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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