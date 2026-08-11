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KALBERMATTEN, Griselda
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ KALBERMATTEN, Griselda. - La residencia y el servicio de cirugía general del Hospital Británico de Buenos Aires acompañan a Augusto y a la familia Tek-Kalbermatten en este doloroso momento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y los acompañamos con afecto.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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