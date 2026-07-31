SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ KALPAKIAN, Aghavni de. - Mariana Esmelian y sus hijos María y Manuel Kalpakian despiden con mucha tristeza a su Abu Aghavni y acompañan a su Abu Artin y a su papá Eduardo en este momento tan triste y ruegan una oración en su memoria.

KALPAKIAN, Aghavni de. - Con profundo cariño despedimos a Aghavni. Vivirá siempre en nuestros recuerdos por los momentos compartidos, el cariño que nos brindó y la huella que dejó en nuestro vivir. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Acompañamos con todo nuestro amor a su familia y elevamos una oración por su eterno descanso. Alicia (a.), Mónica (a.) y Gloria Kalpakian.

KALPAKIAN, Aghavni de. - Querida Aghavni que descanses en paz. Acompañamos a toda la familia Kalpakian en estos tristes momentos. Solange y Sophie.

KALPAKIAN, Aghavni de. - Carlos, Ana Lía, Maia y Abigail Pérsico despedimos a nuestra querida Aghavni con mucha tristeza. Agradecemos los lindos momentos compartidos y abrazamos con gran afecto a la familia Kalpakian.

✝ KALPAKIAN, Aghavni de, q.e.p.d. - Patricia y Gastón Gallo junto a sus hijos Santino y Nasim acompañan a su querido amigo Eduardo y a toda su familia en este momento de dolor.

✝ KALPAKIAN, Aghavni de, q.e.p.d. - Alejandra y Melkon Tertzakian junto a Camila, Franco y Sofía expresan su profundo dolor ante su despedida y elevan una oración por el eterno descanso de su alma, acompañando con sincero cariño a Artin, Edy, María y Manu en este momento de tristeza.

✝ KALPAKIAN, Aghavni de, q.e.p.d., 29-7-2026. - Daniela Baccanelli y sus hijos Catalina, Delfina, Bautista, Matteo y Clara, junto a su hermana Silvia Baccanelli y sus hijas Guadalupe y Trinidad despiden a Aghavni con mucho cariño y abrazan a Artin, Eduardo, María y Manuel Kalpakian en este tristísimo momento. Que el inmenso dolor de hoy encuentre con el tiempo consuelo en los recuerdos compartidos y en el amor que permanecerá para siempre.

✝ KALPAKIAN, Aghavni S. de, q.e.p.d., 29-7-2026. - Luz y Diego Horton e hijos, despiden a la querida Aghavni y acompañan a Artin, Eduardo, María y Manuel con todo cariño.

Avisos fúnebres

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