SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de. - Genoveva Ferrero (a.) y sus hijos Segundo y Amelia despiden a Anie y acompañan con mucho cariño a Artin, Edy, María y Manu en este difícil momento. Te agradecemos tantos años compartidos, cada domingo de rica comida y por hacernos sentir siempre parte de tu familia. Te vamos a extrañar mucho.

✝ KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de. - Guillermo Ferrero, su hija Genoveva, sus nietos Segundo y Amelia participan su regreso a la casa del Padre y acompañan a Artin, Eduardo, María y Manu con cariño.

KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de. - El consejo de propietarios y la administración del edificio de Av. Libertador 2656 participa con hondo pesar su fallecimiento.

✝ KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de, q.e.p.d., falleció el 29-7-2026. - Martín Cabrales y familia abrazan con todo cariño a Artin y ruegan oraciones en su memoria.

✝ KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de. - Pablo Gaytán y sus hijos Segundo y Amelia despiden con mucha tristeza a la queridísima Anie y acompañan con todo su cariño a Artin, Eduardo, María y Manu en este momento tan doloroso.

✝ KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de, q.e.p.d. - Eduardo y Eugenia Grüneisen (as.) acompañan a Artin y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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