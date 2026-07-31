LA NACION

KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de. - Genoveva Ferrero (a.) y sus hijos Segundo y Amelia despiden a Anie y acompañan con mucho cariño a Artin, Edy, María y Manu en este difícil momento. Te agradecemos tantos años compartidos, cada domingo de rica comida y por hacernos sentir siempre parte de tu familia. Te vamos a extrañar mucho.

KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de. - Guillermo Ferrero, su hija Genoveva, sus nietos Segundo y Amelia participan su regreso a la casa del Padre y acompañan a Artin, Eduardo, María y Manu con cariño.

KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de. - El consejo de propietarios y la administración del edificio de Av. Libertador 2656 participa con hondo pesar su fallecimiento.

KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de, q.e.p.d., falleció el 29-7-2026. - Martín Cabrales y familia abrazan con todo cariño a Artin y ruegan oraciones en su memoria.

KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de. - Pablo Gaytán y sus hijos Segundo y Amelia despiden con mucha tristeza a la queridísima Anie y acompañan con todo su cariño a Artin, Eduardo, María y Manu en este momento tan doloroso.

KALPAKIAN, Aghavni Seriktzian de, q.e.p.d. - Eduardo y Eugenia Grüneisen (as.) acompañan a Artin y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La drástica medida que Meloni analiza contra España por la crisis migratoria
    1

    Meloni evalúa suspender la libre circulación de personas con España por la crisis de migrantes marroquíes en Ceuta

  2. Pagano presentó un proyecto de juicio político contra Milei por los insultos a Lula
    2

    La diputada Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra Milei por el conflicto diplomático con Brasil

  3. Palermo: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al salir de un gimnasio
    3

    Palermo: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al salir de un gimnasio

  4. Empleados de un lavadero mostraron cómo le quedó la camioneta al Dibu Martínez después de quedar enterrado en el barro
    4

    Empleados de un lavadero mostraron cómo le quedó la camioneta al Dibu Martínez después de quedar enterrado en el barro