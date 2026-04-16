SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ KIHLEN, Ides, q.e.p.d., 10-7-17 - 14-4-2026. - Ayer se despidió una mujer que hizo de la vida una obra de arte. Con 108 años de lucidez, color y música visual, nuestra adorada Ides partió dejando un vacío infinito pero un legado de libertad inigualable. La despedimos con la mayor admiración y un amor que no conoce distancias. Sus hijas Silvia, Ingrid; su nieta Marcela Sarrabayrouse y colaboradoras, con entrega y cariño, Sonia Escobar, Ruth Zárate y Lila Alzogaray agradecen haber compartido su luz. Tu arte y tu alegría vivirán siempre en nosotros.

✝ KIHLEN, Ides, q.e.p.d. - Tus sobrinas Cristina Abreu y Augusta Von Porth participan con profundo dolor tu partida. Admiramos tu genio y entrega al arte hasta el último suspiro. Rogamos una oración en su memoria.

✝ KIHLEN, Ides, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Av. Alvear 1851 participa el fallecimiento de su apreciada vecina y acompaña a su familia en este triste momento.

✝ KIHLEN, Ides, q.e.p.d. - La familia Scalesciani y el personal de Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires expresan su profundo pesar por el fallecimiento de la destacada artista y amiga de esta casa. Agradecen la generosidad de haberles permitido ser parte de su trayectoria y el privilegio de haber convivido con su arte. Tuvieron el honor de ser el escenario de su talento, compartiendo su obra con sus huéspedes y visitantes en el Paseo de las Artes Duhau. Su mirada y su sensibilidad quedarán para siempre en la memoria de los espacios que su arte supo embellecer. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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