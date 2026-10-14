KLURFAN, Mónica,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ KLURFAN de KOBILSKY, Mónica, Z.L., Fall. el 12-10-2026. - Su hermana Susy y Eduardo Grinberg, sus sobrinos Esteban, Ignacio, Ana y Reggi, y sus sobrinos nietos Matías, Sebastián y Juan la despedimos con inmenso dolor. Siempre la recordaremos con mucho amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa