1
KLURFAN, Mónica,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KLURFAN de KOBILSKY, Mónica, Z.L., Fall. el 12-10-2026. - Su hermana Susy y Eduardo Grinberg, sus sobrinos Esteban, Ignacio, Ana y Reggi, y sus sobrinos nietos Matías, Sebastián y Juan la despedimos con inmenso dolor. Siempre la recordaremos con mucho amor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Se conoció el presunto motivo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”
- 3
Quién es Josefina Lynch, la ex de Joaquín Levinton involucrada en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
- 4
Rechazan cerrar una de las mayores causas de lavado de dinero del sistema financiero argentino