SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KOBILSKY, Mónica K. de, q.e.p.d. - Sus amigos Gustavo y Melanie Schcolnik la despiden con el cariño de toda una vida y acompañan a Arturo, Andre y Nico y al resto de la familia en este tristísimo momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa