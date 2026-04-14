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LABORDE, Luis María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LABORDE, Luis María, q.e.p.d. - María Cristina Niell de Vita, María Cecilia Vita e hijas despiden con tristeza a su querido amigo y acompañan en su dolor a Lola, Mateo, Carla y nietos.

LABORDE, Luis María, q.e.p.d., falleció el 12-4-2026. - El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Julio Conte-Grand, magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires participan con pesar el fallecimiento del padre del secretario de Desarrollo y Seguimiento Institucional de la Procuración General, Dr. Mateo Laborde, ruegan una oración en su memoria y acompañan a la familia en el tránsito de este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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