Tenía 66 años: murió María Elena Otegui, una de las especialistas más influyentes en el estudio del maíz

María Elena Otegui fue una de las figuras más importantes en el estudio del maíz en la Argentina y una referente internacional en ecofisiología de cultivos. La científica falleció la semana pasada a los 66 años. Ingeniera agrónoma, investigadora superior del Conicet, docente en la Universidad de Buenos Aires y con una extensa trayectoria en el INTA, su trabajo estuvo en el centro de uno de los cambios más relevantes del sistema productivo en las últimas décadas: la expansión del maíz tardío. La noticia generó un fuerte impacto en el sector, donde era ampliamente reconocida tanto por sus aportes técnicos como por su rol en la formación de profesionales y su cercanía con el sistema productivo.

Fue una de las investigadoras que más estudió y ayudó a explicar el corrimiento de la siembra hacia fechas más tardías. Sus trabajos permitieron entender cómo responde el maíz a distintas condiciones ambientales, fechas de siembra y manejos, y por qué ese esquema puede reducir riesgos climáticos y mejorar la estabilidad de los rindes. Ese conocimiento fue clave para sostener y consolidar una práctica que hoy forma parte de las estrategias productivas en el sector.

Fue una de las investigadoras que más estudió y ayudó a explicar el corrimiento de la siembra hacia fechas más tardías Facebook

Había nacido en la ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras del Obelisco, lejos del campo. “Nada más alejado de lo que fue mi vida”, contó en una entrevista al recordar sus orígenes.

Se graduó como ingeniera agrónoma en la Universidad de Buenos Aires en 1982 y desde temprano tuvo claro su camino. “Con seguridad sabía que iba a hacer investigación”, contó en una entrevista. Luego realizó una maestría en Balcarce (Universidad Nacional de Mar del Plata) y obtuvo su doctorado en la Universidad París XI, en Francia. Más tarde completó un posdoctorado en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en Minnesota. Esa formación internacional marcó una trayectoria que luego tuvo fuerte impacto en el país.

A su regreso desarrolló una carrera que combinó investigación, docencia y trabajo aplicado. Fue profesora titular en la Facultad de Agronomía de la UBA, investigadora superior del Conicet y trabajó en el INTA Pergamino. Además, tuvo un rol activo en la formación de posgrado, como co-directora de la especialización en mejoramiento genético vegetal.

Su especialidad fue la ecofisiología de cultivos, con foco en maíz. Estudió en profundidad los procesos que determinan el rendimiento, como el número de granos, el llenado, el secado y la calidad, así como la interacción entre genética y ambiente. Ese enfoque fue clave para explicar por qué ciertas estrategias productivas podían ofrecer ventajas en contextos variables.

A lo largo de su carrera publicó más de 100 trabajos científicos en revistas internacionales y superó las 300 publicaciones en total. Participó en comités editoriales de revistas científicas de alcance global. Además, dirigió numerosas tesis de grado y posgrado y formó a varias generaciones de profesionales que hoy se desempeñan en el sistema científico, universidades y empresas, especialmente en el área de mejoramiento y producción de maíz.

Para ella, investigar estaba profundamente ligado a la curiosidad. “La búsqueda. Poder hacerme preguntas. Eso es algo increíble”, definía sobre su trabajo. Y también destacaba el valor del intercambio entre generaciones: “A ellos les sirve tu conocimiento y experiencia, y a vos te sirve la energía y ganas de hacer cosas”.

Maria Elena Otegui

En su mirada, incluso en un contexto de creciente tecnificación, la observación directa seguía siendo clave: “Caminar un lote, un instante de una mirada te explica lo que después mirando papeles no encontrás”.

Durante su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Diploma Konex en Biotecnología 2023, y fue incorporada como académica de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.

La noticia de su fallecimiento generó múltiples mensajes de despedida en el sector. “Desde Maizar lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de María Elena Otegui. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su compromiso y aporte dejan una huella inmensa en la cadena del maíz argentino”, expresó.

Desde Aapresid señalaron: “Lamentamos profundamente la pérdida de María Elena Otegui, reconocida investigadora que realizó aportes claves en el estudio del cultivo de maíz. Su legado perdurará en sus trabajos, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

En el INTA destacaron: “Manifestamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de María Elena Otegui, investigadora de nuestra Experimental Pergamino y una de las especialistas más influyentes y reconocidas en el estudio del maíz”.

Sus colegas también remarcaron su perfil humano: “Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida María. Gran investigadora y formadora. Su mirada crítica y aguda, siempre orientada a mejorar, se combinaba con una gran generosidad y bondad. Así te recordaremos, siempre”.

Desde la Escuela para Graduados de la Fauba manifestaron: “Despedimos a la Dra. María Elena Otegui, referente de la agronomía argentina, docente e investigadora destacada. Su compromiso y calidad humana dejaron una huella invaluable en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y colegas”.