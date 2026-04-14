Sacachispas pidió un auxilio financiero tras recibir un embargo de casi $100.000.000

El emblemático club del ascenso Sacachispas, que actualmente milita en la Primera C del fútbol argentino, realizó un pedido público de auxilio a sus hinchas y seguidores luego de recibir un embargo por casi $100.000.000. Desde el Lila adjudicaron la responsabilidad a gestiones anteriores y sostuvieron que la medida “pone en riesgo” su continuidad.

Sacachispas afirmó que uno de los reclamos se originó por un supuesto vínculo laboral con una persona allegada a la gestión anterior. Mientras que el segundo embargo corresponde a una deuda con un exjugador, sobre la cual el club dijo que se había suscripto un acuerdo de pago que no fue cumplido y terminó en acciones judiciales.

“El club ha sido recientemente notificado de dos embargos judiciales por un monto total de $98.000.000, situación que afecta de manera directa su estabilidad económica y su normal funcionamiento”, explicaron.

El comunicado de Sacachispas, que definió a la situación como "crítica"

“Estos hechos son consecuencia de decisiones y situaciones del pasado que hoy impactan de forma directa en la actualidad de la institución”, apuntaron desde el equipo de Villa Soldati y definieron al contexto como “crítico”. “Requiere el compromiso de todos”, marcaron.

Frente a esta situación, la comisión directiva de Sacachispas informó que se dedicará a “defender legalmente al club, regularizar las obligaciones existentes y garantizar la continuidad y el normal funcionamiento”.

Por su parte, el club hizo un pedido de auxilio y pidió “responsabilidad y acompañamiento” a socios, hinchas y personas que se sientan parte del Lila para afrontar la crítica situación. En este sentido, abrió una cuenta de Mercado Pago para quienes quieran contribuir económicamente y manifestó: “La colaboración y compromiso de todos los que quieren al club es vital“.

El estadio de Sacachispas se encuentra en Villa Soldati

Sacachispas es un histórico equipo del ascenso argentino fundado en 1947 que se volvió emblemático no solo por su amplio recorrido en las divisiones menores del fútbol local, sino también, en el último tiempo, por su actividad en redes sociales, con ironías para sus seguidores e intercambios con otros usuarios.

Entre los futbolistas destacados que pasaron por la institución se encuentran Juan “Pichi” Mercier, Héctor Canteros, Cristian Sánchez Prette, Iván Bella y, Tomás Verón Lupi, el joven argentino que se convirtió en una de las figuras del plantel actual del club Nacional de Uruguay.

La historia de Sacachispas y sus logros

Se afilió a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en 1954, seis años después de su fundación, y disputó su primer campeonato oficial, en el cual se coronó campeón y logró el ascenso de categoría tras vencer a Deportivo Morón. Desde ese entonces, el club pasó por las distintas categorías de las divisiones menores.

Sacachispas también ganó reconocimiento en redes por actitudes en sus partidos FotoBAIRES

Recién en 2017 llegó uno de los hitos más importantes de la historia reciente de Sacachispas. El 23 de mayo de 2017 enfrentó a Arsenal -de la primera división- por la Copa Argentina, a quien le ganó por penales y avanzó de ronda. De esa manera, se convirtió en el primer equipo de la C en eliminar a un rival de la máxima categoría en el certamen.

Unas semanas después, el 9 de junio, el Lila se consagró campeón de la Primera C y ascendió a la B metropolitana, tercera división del fútbol argentino, por primera vez en su historia.

Luego, en diciembre de 2021, Sacachispas volvió a hacer historia: le ganó por penales a Colegiales y subió por primera vez a la Primera Nacional, la máxima categoría a la que logró llegar. Sin embargo, en 2022 volvió a bajar de división.