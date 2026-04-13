Viamo entró en concurso preventivo: despidos, cierres e importaciones

Viamo enfrenta un complejo escenario financiero. La empresa argentina de calzado, fundada por los hermanos Alfredo, Pablo y Rodolfo Chiodini en 1988 y registrada como Lannot, entró en concurso preventivo.

La apertura del proceso fue declarada por la Justicia Comercial. El Juzgado Comercial N° 4, Secretaría N° 8, calificó el proceso como de gran magnitud (“Proceso A”) debido a la complejidad de su pasivo, que al 31 de enero de 2026 ascendía a la suma de $4240 millones.

La situación financiera de la compañía ya había llamado la atención en el mercado financiero. Según los últimos registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma acumula un historial de 64 cheques rechazados por un monto total que supera los $85 millones.

Viamo mantiene una nómina de 77 empleados en relación de dependencia y una red de seis locales propios, incluyendo el Unicenter Shopping, Plaza Oeste, Munro y el polo comercial de la calle Aguirre, en la ciudad de Buenos Aires, además de su planta industrial en el barrio porteño de Villa Lugano y un centro logístico en Lomas del Mirador.

Viamo tiene su fábrica de calzado en el barrio porteño de Villa Lugano

Y aunque la sindicatura -ejercida por el estudio Tabasco & Estévez- informó que no existe deuda salarial inmediata para “pronto pago”, la empresa arrastra un historial de litigiosidad laboral. Según el expediente, Viamo enfrenta más de 30 juicios por despido que se encuentran en diversas etapas procesales, incluyendo recursos de apelación en la Cámara Nacional del Trabajo.

Para la empresa, la imposibilidad de competir contra los importados fue determinante . En los últimos meses, avanzó en un fuerte proceso de ajuste que implicó el cierre de locales y la reducción de sus equipos. Para fines de 2023, cuando contrató por primera vez a un CEO externo a la familia y trajo a un exNike, la firma contaba con más de 300 empleados y 25 locales -propios y franquicias-.

Tras la apertura del concurso, el juez dispuso la inhibición general de bienes de la sociedad. Los acreedores de la firma tendrán plazo hasta el 3 de agosto para solicitar la verificación de sus créditos ante la sindicatura. Para la empresa, el período de exclusividad para presentar una propuesta de acuerdo que evite la quiebra finalizará el 17 de mayo de 2027.

Tradición y empresa familiar

La historia de Viamo comenzó a gestarse hace más de 55 años, cuando la italiana María Rosa Parini y el argentino Damián Fernando Chiodini se conocieron trabajando en una zapatería. Poco tiempo después, ambos levantaron la persiana de su propia fábrica, Artecal, especializados en el típico zapato con taco llamado Luis XV, y en ese entorno, criaron a sus tres hijos, Alfredo, Pablo y Rodolfo.

De pequeños y al regreso del colegio, los tres ayudaban a su madre a doblar los cortes de cuero y a armar los zapatos. Y años más tarde, empezaron a colaborar con su padre en la planta. Posteriormente, y con apenas 22 y 24 años, los hermanos mayores Chiodini cobraron vuelo y se embarcaron en su propio emprendimiento, al que luego se sumó el menor.

En un pequeño galpón, comenzaron con la elaboración de calzado para terceros y, rápidamente, lanzaron su propia marca: Viamo. El lunes 8 de agosto de 1988 emitieron la primera factura de su compañía; y en 2004 inauguraron su primer local.