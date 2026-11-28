SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LACANNA de MONLAO, Edith Mercedes (Bebu). - Partió a los 101 años; sus hijos Ana y Jorge, Eduardo y Eva; sus nietos Ale, Edu, Ana y Leandro, Caro y Fede, Eze y Vani y sus bisnietos, Sofi, Tomi, Manu, Fran, Nico y Titi participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ LACANNA de MONLAO, Edith Mercedes (Bebu). - Rubén y Adriana Asorey y familia participan la partida de Bebu y acompañan a su familia.

Avisos fúnebres

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