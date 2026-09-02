SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LAFARGA QUIROGA, Ignacio, falleció en Castelldefelds, Barcelona, España, el 29 de agosto de 2026. - Tus padres Antonia y Ramiro, tus hermanos, abuelos, tíos y primos te aman y están con vos.

Avisos fúnebres

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