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LAFFONT, Norberto Eduardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LAFFONT, Norberto Eduardo. - Compañeros y amigos de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia de Norberto, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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