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LASALA, Fernando Gustavo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LASALA, Fernando Gustavo, q.e.p.d., falleció el 20-5-2026. - Sus primos Ernesto y Alejandro Rivas despiden al querido Piro con gran dolor y acompañan a su familia en este momento tan triste.

LASALA, Fernando Gustavo, q.e.p.d. - Acompañamos a nuestra querida amiga Chechi, a Josefita y a los Lasala, recordando a Piro con todo cariño. Caro Alfonso, Tati Garcés Castiella, Paz Martel, Flori Saguier, Dolo Saguier, Estelita Sarasola y Agus Torres Avalos.

LASALA, Fernando Gustavo. - Los funcionarios y empleados del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 29 acompañan a Evangelina y a su familia en este triste momento.

LASALA, Fernando Gustavo, Dr., falleció el 20-5-2026. - María Laura del Carril; sus hijos Valentina y Fernando, Lauchi y Joaquín y sus nietos despiden al muy querido y admirado Dr. Lasala con profunda tristeza y con inmenso agradecimiento por los valiosos momentos compartidos a lo largo de tantos años de amistad. Fue una verdadera bendición para toda nuestra familia haber podido estar siempre tan cerca de él. Acompañamos con nuestras oraciones y abrazamos con todo nuestro cariño a Josefita y su lindísima familia, especialmente a Cecilia y Fernando, con quienes también nos une una entrañable relación profesional.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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