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LASALA, Liliana
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LASALA, Liliana, q.e.p.d., falleció el 15-6-2026. - Con profundo dolor, Arturo Agote despide a la madre de sus hijos Tomás, Matías y Florencia. La ceremonia se realizará hoy, a las 11.30, en Parque Memorial.
LASALA, Liliana, q.e.p.d. - Luis Sahores y María Lasala y familia acompañan a Tomás, Matías y Florencia en tan doloroso momento.
LASALA, Liliana, q.e.p.d. - Carlos Rosenbusch y Juan Martín Rosenbusch Lasala acompañan a Tomás, Matías y Florencia en tan doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION