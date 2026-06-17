SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASALA, María Liliana, q.e.p.d., falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15-6-2026. - Sus hijos, Tomás, Matías y Florencia Agote, y sus familiares María, Mateo y Felipe, Carla y Nicolás, Rodrigo, Victoria y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a familiares y amigos a la misa de responso que se celebrará hoy, a las 11.30, en Parque Memorial, Pilar. Acompañan en el recuerdo con cariño su vida y ruegan una oración en su memoria.

✝ LASALA, María Liliana, q.e.p.d. - Graciela y Carlos Calusio, hijos y nietos participan su fallecimiento, acompañan a Tomás y familia en este triste momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

✝ LASALA, María Liliana, q.e.p.d., falleció el 15-6-2026. - Todos los Baldassarre, hijos y nietos de Augusto acompañan con enorme cariño a los Agote y familia y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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