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LASTRA, Jorge A.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LASTRA, Jorge A., q.e.p.d. - Su señora Thelma Caminos, sus hijos Julieta y Julio Ball Zavalia, Alejandro y Fernanda Suarez Bidondo, y sus nietos Ramiro, Pilar y Javier. Participan que Jorge ensilló el zaino y partió al cielo. Misa en Parque Memorial, sabado 18, a las 12hs
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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