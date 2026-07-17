SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASTRA, Jorge A., q.e.p.d. - Su señora Thelma Caminos, sus hijos Julieta y Julio Ball Zavalia, Alejandro y Fernanda Suarez Bidondo, y sus nietos Ramiro, Pilar y Javier. Participan que Jorge ensilló el zaino y partió al cielo. Misa en Parque Memorial, sabado 18, a las 12hs

Avisos fúnebres

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