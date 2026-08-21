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LATORRE, Oscar,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LATORRE, Oscar, q.e.p.d., falleció el 20-8-2026. - Hebe Colman de Roemmers y sus hijos: Alberto Roemmers y Gina Vargas de Roemmers, Alejandro Guillermo Roemmers, Pablo Roemmers y Cathrine María Blomquist de Roemmers y sus familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con gran afecto a toda la familia Latorre y piden una oración en su querida memoria.

LATORRE, Oscar, q.e.p.d., falleció el 20-8-2026. - El directorio de Roemmers S.A.I.C.F. expresa su profundo pesar por su fallecimiento y acompaña con sincero afecto a toda su familia.

LATORRE, Oscar, q.e.p.d., falleció el 20-8-2026. - Roemmers S.A.I.C.F. participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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