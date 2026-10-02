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LAUDA, Omar Héctor
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LAUDA, Omar Héctor, q.e.p.d. - Los amigos del Yacht Club Argentino, Fernando Alonso, Jorge Arrmesto, Alfredo Bafico Rojas, Florindo Barucca, Eduardo Camou, Gerardo Crespo, Benoit Pierre Culot, Gastón de la Fare, Carlos Diehl, Héctor Djivaris, Eduardo Fernández Cutiellos, Juan Pablo Fregonese, Juan Carlos Gadano, Ricardo Galarce, Jorge González, Carlos Jasson Hardie, Jorge Jáuregui, María Oucinde de Jáuregui, Stella Kralj, Juan Lasheras Shine, Alejandro Laurence, Jorge Petroni, María Inés Pini y Héctor Tebaldi despiden con mucho cariño a un gran hombre y amigo y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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