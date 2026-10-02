SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LAUDA, Omar. - Su esposa Liliana; sus hijos Paul, Lula y Mumo, Gonza y Sole junto a sus nietos despiden a Omi con el mismo amor que les dio. Sus restos serán despedidos hoy, a las 14.30, en Jardín de Paz de Pilar.

✝ LAUDA, Omar (Niki), q.e.p.d. - Santiago Braun y sus tripulantes despiden con tristeza a un gran tipo y un muy buen rival en múltiples regatas y acompañan a su familia y allegados con mucho cariño.

✝ LAUDA, Omar. - Las Brujas de los miércoles despedimos a Omi con mucho dolor, agradecemos su generosidad por todos estos años compartidos y ser parte de nuestra historia. Abrazamos a Lili, hijos y nietos con mucho amor.

LAUDA, Omar. - Su compañera del Colegio Ward, promoción 58, Norah Zanola acompaña a Liliana y Flía. en estos momentos.

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Vero Manso y su familia despiden a Omar con muchísimo cariño.

✝ LAUDA, Omar. - Julio y Pato Monzón y familia acompañan con cariño a Liliana, hijos y familia.

✝ LAUDA, Omar. - El Estudio Julio Monzón y Abogados lamenta su fallecimiento y acompaña en su dolor a la familia.

✝ LAUDA, Omar. - Sergio y Estela Díaz Riganti, sus hijos y nietas despiden con mucha tristeza a un gran amigo y acompañan a Lili, a sus hijos y nietos con muchísimo amor.

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Enrique Dianti, junto a sus hijos Enrique José y Edith, despiden con mucha tristeza al viejo y querido amigo y acompañan a su esposa Liliana, hijos y nietos.

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Omar, vuela alto y buenos vientos. Mónica Yanzi, Cristina Rosello, Claudia Jouvet, Xeny Panagos, Mónica Brett, Patricia Donelly y Marichas Olano.

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Sus amigos del Tenis Kaufer: Gunta, Evald, Helmut, Armando, Héctor, Antonio, Piero, René, Carlos y Eduardo despiden al muy querido Omi, recordando su hombría de bien y pícara sonrisa.

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Sus amigos del Tenis Kaufer: Gunta, Evald, Helmut, Armando, Héctor, Antonio, Piero, René, Carlos y Eduardo despiden al muy querido Omi, recordando su hombría de bien y pícara sonrisa.

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Con gran tristeza, Mónica Yanzi, Valeria Crivelli (a.) y Corina Crivelli (a.) despiden a un ser excepcional y acompañan a Lili e hijos con muchísimo cariño.

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Malena y Eduardo Haedo y sus hijos Martín y Lali y Diego y Mery despiden al queridísimo amigo, recordando los muy buenos momentos compartidos. Acompañan con cariño a Lili, Gonza, Paul y Lula.

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Alfredo Agote y Mónica, con sus hijos Alfredo, Cristián, María y nietos, despiden a Omar con gratitud eterna por su generosa amistad y acompañan a Liliana, Paul, Gonzi, Lula y nietos con el cariño de toda una vida.

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Alberto y Marta Poncio y familia despedimos a Omar con tristeza y acompañamos con mucho cariño a Lili y los chicos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa