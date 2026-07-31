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LEIVAS, Diego Enrique
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante (RE), q.e.p.d. falleció el 27-7-2026. - Buen mar y buen viento en su última singladura, Sr. almirante. Subof. mayor (RE) Roque Iturriaga.
Aviso publicado en la edición impresa
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