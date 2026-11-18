SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEMOS, José Julio. - Sus hijos Carolina, José y Ximena, sus nietos Magui, Fran, Anto, Bianca, Fede y Maxi, y sus yernos y nuera, Mario, Luciano y Celi, lo despiden con mucho amor e inmenso dolor a su querido papá y abuelo.

Avisos fúnebres

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