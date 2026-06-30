LA NACION

LEVINSKY, Clara,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L., falleció el 28-6-2026. - Sus hijos Lucila y Julián, sus hijos políticos Daniel y Denise y sus nietos Jack, Camila, Sophia y Sasha despiden con amor y cariño a su adorada y hermosa madre y abuela. Velatorio el 1-7, de 10 a 13 hs., en O¨Higgins 2842, CABA, y a las 13.45, en cementerio Israelita de Liniers.

LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Jorge Saidman y Lili Moszkowsky de Saidman lloran su valiosa pérdida.

LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - El estudio jurídico Moszkowski-Saidman participa con mucho dolor su fallecimiento.

LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Acompañamos a Lucila, Julián y sus familias en este doloroso momento. Familia Sáez Zadoff y Silvia Zadoff.

LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Con gran tristeza, despedimos a nuestra queridísima amiga y acompañamos a su familia con mucho amor. Eduardo y Nicole Kovalivker y sus hijos.

LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L., falleció el 27-6-2026. - OSFA-WIZO Argentina participa su deceso con gran dolor. La institución acompaña a sus hijos y nietos. Sepelio mañana, a las 13.45, en el cementerio Israelita de Liniers.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Renuncia de Adorni en YPF: cuál es el sueldo de un funcionario en el directorio de la petrolera
    1

    Renuncia de Adorni en YPF: cuál es el sueldo de un funcionario en el directorio de la petrolera

  2. Se empieza a normalizar una de las mayores trabas del cepo para las empresas
    2

    Las empresas giraron dividendos al exterior por US$2600 millones en el primer semestre

  3. El conmovedor momento en el gol de Gakpo y una definición insólita desde los doce pasos
    3

    El gol más emotivo del Mundial: Cody Gakpo marcó ante Marruecos después de una pérdida familiar dolorosa

  4. Marruecos le ganó a Países Bajos una definición por penales infartante y sigue en el Mundial
    4

    Marruecos le ganó a Países Bajos una definición por penales infartante y sigue en el Mundial