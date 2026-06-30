LEVINSKY, Clara,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L., falleció el 28-6-2026. - Sus hijos Lucila y Julián, sus hijos políticos Daniel y Denise y sus nietos Jack, Camila, Sophia y Sasha despiden con amor y cariño a su adorada y hermosa madre y abuela. Velatorio el 1-7, de 10 a 13 hs., en O¨Higgins 2842, CABA, y a las 13.45, en cementerio Israelita de Liniers.

✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Jorge Saidman y Lili Moszkowsky de Saidman lloran su valiosa pérdida.

✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - El estudio jurídico Moszkowski-Saidman participa con mucho dolor su fallecimiento.

✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Acompañamos a Lucila, Julián y sus familias en este doloroso momento. Familia Sáez Zadoff y Silvia Zadoff.

✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Con gran tristeza, despedimos a nuestra queridísima amiga y acompañamos a su familia con mucho amor. Eduardo y Nicole Kovalivker y sus hijos.

✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L., falleció el 27-6-2026. - OSFA-WIZO Argentina participa su deceso con gran dolor. La institución acompaña a sus hijos y nietos. Sepelio mañana, a las 13.45, en el cementerio Israelita de Liniers.

Avisos fúnebres

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