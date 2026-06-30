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LISSARRAGUE, Juan Manuel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LISSARRAGUE, Juan Manuel, q.e.p.d. - Mercedes D’Osualdo despide con tristeza a su primo y abraza a Silvia y a las chicas con cariño.

LISSARRAGUE, Juan Manuel. - María Elena Gradin de Lissarrague, hijos, nietos y bisnieto despiden a Juan con mucho amor y abrazan a toda su familia.

LISSARRAGUE, Juan Manuel. - Los amigos de paleta de CUBA, los Pelotaris, despiden con profundo pesar al querido Juan Manuel, ejemplo de deportista y persona. Acompañamos a su familia y rogamos oraciones en su memoria.

LISSARRAGUE, Juan Manuel. - Quique y Carmen Arriola de Boero e hijos despiden al querido amigo y abrazan fuerte a Silvia, Silvina, Mariana e Inés.

LISSARRAGUE, Juan Manuel. - María Estela, Martín e Inés Aranguren, acompañan a Silvia e hijas y ruegan una oración en su memoria.

LISSARRAGUE, Juan Manuel, q.e.p.d., falleció el 28-6-2026. - Raúl M. Lissarrague y su esposa Fabiana Cueto, sus hijos Raúl y Mariana, Santiago y Fernanda, Gonzalo y Dolores, y sus nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Silvia, Silvina, Mariana e Inés en este doloroso momento.

LISSARRAGUE, Juan Manuel, q.e.p.d. - Clara Pueyrredon y sus hijos despiden a su gran amigo con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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