SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LIVINI, Franco A., Ing., q.e.p.d., 10-12-28; 29-6-2026 - Vuela alto y libre, para siempre unidos de la mano mi gran amor. Alicia.

✝ LIVINI, Franco, ingeniero, q.e.p.d. - El consorcio de Av. del Libertador 2630 acompaña a su familia y despide con tristeza a su distinguido copropietario y amigo.

✝ LIVINI, Franco. - La comisión directiva del Círculo Italiano de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su socio Ing. Franco Livini, destacado empresario y referente de la italianidad en la Argentina. Acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

✝ LIVINI, Franco, Ing., q.e.p.d. - José Antonio Aranda despide a su amigo Franco con profundo pesar y acompaña a su familia, rezando por su eterno descanso.

LIVINI, Franco, Ing., q.e.p.d. - Jorge Pérez Alati, Guillermo E. Quiñoa, Santiago Daireaux, P. Eugenio Aramburu, Luis D. Barry, Vanina Veiga, Lautaro D. Ferro y Macarena Szylko, junto con los socios y miembros del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, acompañan a su familia y despiden con profundo respeto a quien tuvieron el honor de brindar su apoyo profesional durante tantos años.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d. - La Flia. López acompaña a la familia Livini en este momento de dolor.

✝ LIVINI, Franco, Ing. - FUNI, Asociación para el Futuro del Niño, despide con profunda tristeza a quien fuera un pilar fundamental en el consejo directivo del Hospital Italiano de Bs. As. Su dedicación y profesionalismo dejarán huella en nuestra comunidad. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Que en paz descanse.

LIVINI, Franco, ingeniero, q.e.p.d. - Desde el equipo de Pirelli acompañamos a la familia, profesionales y amigos con cariño y respeto por su gran legado. Será siempre recordado por su contribución a lo largo de más de 70 años de trayectoria en la compañía y su amplia actuación en ámbitos tan diversos como la empresa, la cultura y la educación en Argentina. Conservamos el recuerdo del tiempo compartido, anécdotas juntos y extendemos nuestras condolencias a todos sus seres queridos.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Estudio Limanski despide con profundo pesar al Ing. Livini y acompaña a sus familiares.

✝ LIVINI, Franco. - Roberto Bonatti recuerda los muchos años de colaboración compartidos con Franco y acompaña a la familia en este triste momento.

✝ LIVINI, Franco. - Despedimos con gran pena a un amigo y ser excepcional, acompañando a Alicia con cariño. Juan y Verónica Cornejo.

✝ LIVINI, Franco, Ing. - El Dr. Atilio Migues y Sra. lamentan su fallecimiento y acompañan a la Flia. en este doloroso momento.

✝ LIVINI, Franco. - Aldo y Verónica Brunetta despiden con tristeza al amigo Franco y acompañan a su familia en este doloroso momento.

✝ LIVINI, Franco. - Raquel y Ernesto Orlando despiden a su querido amigo, acompañan a Alicia y familia y ruegan oraciones a su memoria.

LIVINI, Franco, Ing., q.e.p.d. - El servicio de oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires lamenta profundamente el fallecimiento de su presidente honorario, Ing. Franco Livini. Recordará siempre su compromiso, su calidad humana y su invaluable gestión al frente de la institución. Las más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Susana y Elvio Colombo, sus hijos Mercedes, Juan Pedro y Eugenia, Santiago y Laura, Ignacio y Azul y sus nietos Pepo, Agus, Pipe, María, Marqui, Frany, Delfi, Vicente, Emi, Dada, Inés y Juani despiden a Franco con inmensa tristeza. ¡Cuántos lindos momentos compartidos, te vamos a extrañar! Abrazamos a Alicia, Macó y Euge con muchísimo amor.

✝ LIVINI, Franco - Estimado Franco, gracias por tu ejemplo y por la amistad que hemos compartido estos años. Buen viaje querido amigo. Carlos Felices.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Querido Franco, amigo y compañero de décadas. Hacedor incansable, tus huellas siguen vigentes. Tu bondad, sabiduría y discernimiento están grabados en quienes te conocimos. Hasta siempre. José María Dagnino Pastore.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Gustavo y Melanie Schcolnik despiden a Franco con mucho cariño y acompañan a Alicia y al resto de la familia en este difícil momento. Siempre recordaremos las gratas veladas esteñas compartidas.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Los integrantes del consejo de administración del edificio Terrazas de Manantiales de Punta del Este: Gustavo Schcolnik, Fernando Goldenhorn, Andrés Cisneros, Juan Cornejo, Laura Aisiks, Fernando Vieites y María Domenighetti participan con hondo pesar el fallecimiento de su vecino e integrante del consejo, acompañando a su familia en este triste momento.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Elena y Enrique Antonini, sus hijos Alberto y Ariadna, Elena y Jorge y Matías y Fiorella y sus nietos despiden al muy querido Franco, agradeciendo su permanente compañía de tantos años y abrazando a Alicia con mucho cariño.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - Jorge Macri, María Belén Ludueña y familia, despiden con profunda tristeza a un gran hombre, un luchador y gran amigo de Tonino Macri. Acompañan en este doloroso momento a su familia y ruegan una oración en su memoria.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d. - Eduardo Lioi, junto con los integrantes del Estudio Lioi & Asociados, despide con profundo pesar a un gran amigo y acompaña a sus familiares en este triste momento.

✝ LIVINI, Franco,, Ing. q.e.p.d. - Liana y Augusto Mengelle e hijos despiden al inolvidable Franco y acompañan a Alicia y familia en este triste momento.

✝ LIVINI, Franco, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - Cristiano Rattazzi, su señora Gabriela Castellani y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Alicia y a su familia en este triste momento.

✝ LIVINI, Franco, Ing. q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - Renato Montefiore despide a quien fue un ejemplar y gran luchador y acompaña a su familia en este momento de dolor.

LIVINI, Franco, Ing. - Los directivos, docentes y personal de la Escuela Italiana Cristoforo Colombo acompañamos a la familia del Ing. Franco Livini en este momento de profundo dolor y expresamos su reconocimiento por el legado que deja a nuestra institución, cuyo crecimiento y fortalecimiento llevan la impronta de su visión y dedicación.

LIVINI, Franco, Ing., q.e.p.d. - Nos unimos a la despedida de un hombre ejemplar como fue el Ing. Franco Livini, que con su pasión y sus valores enalteció cada organización en la que participó, dándole una impronta única y memorable con su carácter. Con profundo afecto abrazamos a su familia en este tristísimo día. El presidente de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina, Giorgio Alliata di Montereale, el consejo directivo y la entidad toda.

LIVINI, Franco, Ing. - El consejo directivo de la Asociación Cultural Italiana Cristoforo Colombo participa con profundo pesar el fallecimiento de su presidente, Ing. Franco Livini, y acompaña a su familia y seres queridos en este momento de dolor, recordando con gratitud su compromiso y permanente dedicación al servicio de la educación y de la comunidad ítalo-argentina.

LIVINI, Franco, Ing., q.e.p.d. - Los consejos, el cuerpo técnico y administrativo del F.I.E.L. despiden con profunda tristeza a Franco, quien fuera secretario de su consejo directivo y acompañan a su familia en este difícil momento. Siempre será recordado por todos nosotros por su aporte a la fundación, su enorme trayectoria, como íntegra persona y amigo.

✝ LIVINI, Franco A., Ing., q.e.p.d., 10-12-28; 29-6-2026 - Te agradecemos cada momento compartido y seguirás viviendo en cada uno de nuestros corazones. Juan Pedro, Eugenia, Pedro, Felipe, Marcos y Francisco.

✝ LIVINI, Franco A., Ing., q.e.p.d. - El directorio de Colombo y Magliano S.A. despide con profundo pesar a Franco, destacado empresario y entrañable amigo. Acompañamos a su hija Eugenia y a toda su familia, en este doloroso momento.

✝ LIVINI, Franco A. - Con gran tristeza despedimos a Franco y acompañamos a Alicia y familia con enorme cariño. Enrique y Marina Llerena, Fernando y Malva Sánchez Zinny.

✝ LIVINI, Franco A., q.e.p.d. - El Mozarteum Argentino lo despide con tristeza y agradecimiento por el apoyo a Jeannette Arata de Erize desde el inicio y que siempre sostuvo a lo largo de tantos años.

✝ LIVINI, Franco A., q.e.p.d. - Luis Alberto Erize y Mónica Gancia de Erize despiden a Franco con gran admiración por tanto que hizo durante su vida y acompañan a Alicia y familia en su dolor.

Avisos fúnebres

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