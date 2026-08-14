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LLAVALLOL, Inés Julia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LLAVALLOL, Inés Julia, q.e.p.d. - Agus y Magui Llavallol acompañan a Felipe, Pipe, Sofía y familia de Inesita en este triste momento.
LLAVALLOL, Inés Julia. - Consocios del Club Náutico Albatros acompañan a la familia en este momento tan difícil.
✝ LLAVALLOL, Inés Julia, q.e.p.d., falleció el 13-8-2026. - Guillermo Díaz participa con profundo pesar su fallecimiento, acompaña a su familia en este momento de tristeza y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION