SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOPEZ LECUBE de VALENZUELA, Marta Isabel q.e.p.d., falleció el 25-11-2026. - Sus hijos Julio ,Marta Isabel Valenzuela y Alfredo Meabe; sus nietos Martita y Bautista Alfredito y Lucia Francisco y Trinidad; sus bisnietas Isabel,Elena y Pilar Mignaquy despiden con profundo dolor a la querida Mamama y ruegan una oración por su alma

Avisos fúnebres

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