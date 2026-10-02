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LOPEZ SCALA, Teresita,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LOPEZ SCALA de JUARISTI LLORENS, Teresita, q.e.p.d., 30-9-2026. - Sus hijos Teresita, Lia, Carmen, Mercedes, Luis, Mariky, yernos, nietos y bisnietas la despiden con mucho amor.
✝ LÓPEZ SCALA de JUARISTI LLORENS, Teresita, q.e.p.d. - Su hermano José y Diana Martínez Gouget; sus sobrinos José, Clara, Inés (a.), Ignacio (a.), Santiago (a.) y Juan, sus sobrinos políticos y sus sobrinos nietos despiden a la queridísima Teresita con mucha tristeza y acompañan a sus sobrinos y primos con el cariño de siempre y oraciones.
✝ LÓPEZ SCALA de JUARISTI LLORENS, Teresita, q.e.p.d. - Su cuñada Susana Gatti de López Scala la despide y acompaña a sus hijos en este momento de tanto dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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