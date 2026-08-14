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LOZANO, Godofredo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LOZANO, Godofredo, Dr. - La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, ATA, su presidente, autoridades, socios y equipo participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Godofredo Lozano, ocurrido el 13 de agosto de 2026, y acompañan a su familia, amigos y compañeros de América TV en este doloroso momento. Su trayectoria profesional, su calidad humana, su sencillez y su permanente disposición serán recordadas con especial afecto por quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él distintos ámbitos de la actividad.

Avisos fúnebres
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