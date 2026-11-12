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LÜTERS, Diego
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LÜTERS, Diego q.e.p.d., falleció el 11-11-2026. - Su madre Ana Sempé, sus hijos Teodoro y Josefina junto a su madre Eugenia Felicetti participan con gran pesar su fallecimiento.
✝ LÜTERS, Diego, 11-11-2026. - Su mamá Ana M. Sempé, sus hijos Teodoro y Josefina, sus familiares y amigos participan con dolor su fallecimiento.
✝ LÜTERS, Diego. - Tu madrina Marcela Terrero e hijos te despiden con mucho cariño y acompañan a tus hijos y a mi muy querida amiga Ana.
LÜTERS, Diego. - Cocó Sempé, Fran, Clari y Caro Laneri, junto a sus familias, acompañan a Beba en este momento y rezan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION