SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAC DONOUGH, John q.e.p.d., falleció el 29-9-2026. - Maíta Vilgré La Madrid y Guillermo Alén, Ana Vilgré La Madrid e Ignacio Facio y Sandra Vilgré La Madrid acompañan a Ana, Jimmie, Tessa y Sylvia en este triste momento.

MAC DONOUGH, John. - El directorio de Equustrade acompaña a la familia Mac Donough en este triste momento.

✝ MAC DONOUGH, John. - Diana Garrahan, sus hijos Gloria y Andy, Nani y Sofía (as.), Martín y Vanessa (as.) y sus nietos despiden a John y acompañan a su familia con cariño y oraciones.

✝ MAC DONOUGH, Juan, q.e.p.d. - Christian Garzón Maceda y Ana Edelstein despiden a John con mucha tristeza y acompañan a Ana y a sus hijos.

✝ MAC DONOUGH, Juan. - Vicente y Mechi Fernández Ocampo despiden a un gran amigo.

✝ MAC DONOUGH, Juan, (John), q.e.p.d. - Marcelo Pestarino y familia participan con mucha tristeza el fallecimiento del querido John y acompañan a Ana, María, Catalina, Paula y Juancito en este momento.

Avisos fúnebres

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