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MACIEL, Nelly,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MACIEL de PAZ, Nelly, (Porota), q.e.p.d. - El diputado nacional Álvaro González y familia expresan su más sentido pésame a su amigo, Pancho Paz, ante el fallecimiento de Porota, gran mujer y mejor madre. Acompañan con cariño a él, a Silvia, Alejandro y Marcela en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
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