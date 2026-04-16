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MACIEL, Nelly,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MACIEL de PAZ, Nelly, (Porota), q.e.p.d. - El diputado nacional Álvaro González y familia expresan su más sentido pésame a su amigo, Pancho Paz, ante el fallecimiento de Porota, gran mujer y mejor madre. Acompañan con cariño a él, a Silvia, Alejandro y Marcela en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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