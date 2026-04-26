SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARCHESI, Mario, q.e.p.d. - Julieta, Sara y María Cristina Pecci, Nora Álvarez y Carlos Franco, hijos y nietos lo despiden con cariño, acompañan a Maru y Mariano y piden oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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