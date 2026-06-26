Ucrania lanzó el mayor ataque contra Rusia desde el inicio de la guerra y obligó a Crimea a declarar el estado de emergencia

KIEV.– Ucrania lanzó un importante ataque nocturno contra una docena de regiones rusas y los mares circundantes, en lo que parecía ser uno de los mayores operativos con drones de Kiev desde que inició la invasión rusa a gran escala hace más de cuatro años, mientras las autoridades de la Crimea ocupada declararon el estado de emergencia ante las reiteradas explosiones en refinerías de la península.

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 660 drones ucranianos, informó el Ministerio de Defensa del país. Hasta ahora, el ataque ucraniano de mayor envergadura en el último año, tiempo en el que ha acelerado el desarrollo de aviones no tripulados, se produjo el 17 de mayo con 556 drones.

Una chica se sienta frente a un edificio gravemente dañado tras un reciente ataque en la ciudad de Gorlivka, bajo control ruso STRINGER - AFP

En un esfuerzo por inclinar la balanza a su favor en la agotadora guerra de desgaste de Rusia, los drones ucranianos de largo alcance llevan meses golpeando instalaciones petroleras y energéticas detrás de la línea del frente y en el interior de Rusia.

La campaña ha provocado escasez de combustible y ha interrumpido las líneas de suministro del Ejército, lo que ha frenado los esfuerzos bélicos de Moscú en el campo de batalla, según funcionarios y analistas occidentales, y ha elevado la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin.

Crimea en “estado de emergencia”

Esta mañana se repitieron las explosiones en Kerch, Crimea, en particular cerca del puerto de los transbordadores, que unen a la península ocupada por Moscú con el territorio ruso, mientras las defensas antiaéreas enfrentaban los ataques de drones ucranianos.

El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que utilizó drones para atacar buques de la marina rusa y radares de defensa antiaérea.

Los objetivos fueron dos buques de reconocimiento y colocación de minas –el Volga y el Vyatka–, y el transbordador de carga y pasajeros Petropavlovsk, indicó la agencia, que afirmó que los ataques causaron un gran incendio. La afirmación no pudo ser verificada de manera independiente.

Tanques de almacenamiento en llamas y una densa columna de humo en Kerch, Crimea HANDOUT - Satellite image ©2026 Vantor

El puente de Kerch, que une a Rusia con Crimea, volvió a ser cerrado y también se registraron explosiones en Krasnoperekopsk y en el área del aeropuerto militar Saky, en Novofederivka.

Los recientes ataques ucranianos a las instalaciones de apoyo del Ejército ruso en Crimea han causado graves problemas logísticos a Moscú, afectando el suministro de combustible, la electricidad y el transporte. La península se encuentra actualmente bajo la ley marcial.

La región ya se enfrenta a la escasez de combustible y a los cortes de electricidad provocados por los ataques ucranianos contra la infraestructura del sur de Rusia que abastece a la península.

Tanques de almacenamiento en llamas y una densa columna de humo en Kerch, Crimea HANDOUT - Satellite image ©2026 Vantor

“Se ha tomado la decisión de firmar decretos que declaran el estado de emergencia regional en la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol“, declaró el gobernador, Serguéi Aksyonov, nombrado por Moscú, en un mensaje en Telegram.

El estado de emergencia permitirá una “rápida resolución de las tareas relacionadas con el funcionamiento estable de todos los sectores”, añadió Aksyonov.

Un incendio en un depósito de almacenamiento de petróleo en el puerto de Kavkaz, Rusia HANDOUT - Satellite image ©2026 Vantor

Kiev afirma que sus ataques aéreos son una respuesta justa a los bombardeos casi diarios de Rusia contra civiles ucranianos e infraestructura energética.

Rusia se apoderó y anexó Crimea en 2014, aunque la gran mayoría de los países –incluidos muchos aliados de Moscú– no reconocen la medida. Ucrania afirma que Crimea es una parte inalienable de su territorio y que nunca la cederá formalmente.

La oleada de ataques ucranianos

Los reportes iniciales de daños en Rusia tras el ataque nocturno ofrecieron poca información. El Ministerio de Defensa no suele revelar cuáles fueron los objetivos de las ofensivas ucranianas, ni ofrece detalles sobre los daños causados.

El medio independiente digital ruso Astra informó que una planta química y una central hidroeléctrica en Novomoskovsk fueron atacadas y se incendiaron. Las agencias internacionales no pudieron verificar el reporte de manera independiente y no hubo confirmación oficial.

Vladimir Putin preside una reunión con miembros del gobierno mediante videoconferencia en Moscú GAVRIIL GRIGOROV - POOL

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que 47 drones ucranianos fueron derribados mientras volaban hacia la capital rusa. No reportó víctimas ni daños.

La gran ofensiva se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo en X que había ordenado “una operación de influencia de 40 días” –que se cree que significa una escalada de ataques– destinada a “obligar [a Rusia] a poner fin a la guerra” después de que los esfuerzos de paz de Estados Unidos durante el último año no produjeran ningún avance.

Ucrania ha acumulado una serie de ataques exitosos, incluyendo los que alcanzaron objetivos en Moscú y San Petersburgo.

Vista tomada el 24 de junio de 2026 que muestra un edificio gravemente dañado tras un ataque reciente en la ciudad de Gorlivka, bajo control ruso STRINGER - AFP

Zelensky dijo también que obtuvo nuevas promesas de apoyo extranjero cuando asistió a una reciente cumbre de líderes del G7, incluso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que la ayuda prometida servirá para que Ucrania intensifique sus esfuerzos para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

Una cumbre de la OTAN del próximo mes podría ser otro momento clave para reforzar al ejército de Kiev.

La ofensiva rusa

Dos personas fallecieron y otras siete resultaron heridas en ataques rusos en la región ucraniana nororiental de Kharkiv durante las 24 horas previas, dijo el viernes el jefe regional Oleh Syniehubov.

Las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Kharkiv y otros 16 asentamientos en toda la provincia utilizando bombas aéreas guiadas y drones de varios tipos, apuntó Syniehubov.

Bomberos extinguen un incendio en una estación de servicio tras un ataque aéreo ruso en Sumy Ukrainian Emergency Service

El viernes por la mañana, otro ataque con drones rusos sobre el centro de Izium, una ciudad de la región de Kharkiv, mató a una mujer e hirió a otras tres personas, de acuerdo con los servicios de emergencia.

También se registraron heridos y daños en ataques en la capital, Kiev, así como en las regiones sureñas de Odesa y Zaporiyia, y en Sumy, en el noreste, y en algunas de las operaciones rusas se utilizaron potentes bombas planeadoras.

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania interceptaron durante la noche 174 de los 189 drones lanzados por Rusia, informó la fuerza aérea ucraniana. Pero cuatro de los siete misiles balísticos Iskander-M disparados lograron atravesar las defensas antiaéreas y alcanzaron varios lugares, añadieron las autoridades.

Bomberos extinguen un incendio en un edificio residencial tras un ataque ruso en Zaporiyia Ukrainian Emergency Service

Rusia está ampliando varias de sus instalaciones militares en Bielorrusia, pero no hay acumulación de fuerzas cerca de la frontera ucraniana, dijo el viernes un portavoz del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza.

Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022 desde Bielorrusia, que limita con ambos países, y Kiev ha mantenido una estrecha vigilancia sobre los acontecimientos en esa zona durante la guerra.

Rescatistas apagan un incendio en un edificio destruido tras un ataque ruso en Zaporiyia Kateryna Klochko - AP

Las unidades de inteligencia ucranianas no han detectado ninguna concentración ni refuerzo de unidades, equipos o personal rusos cerca de la frontera, apuntó el vocero, Andrii Demchenko, en declaraciones a la televisión ucraniana.

Sin embargo, Rusia tiene un número creciente de campos de entrenamiento, bases y otras instalaciones más al interior del país, según las unidades de inteligencia.

Agencias AP, AFP y ANSA