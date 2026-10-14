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MARCÓ, María del Valle
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARCÓ de RODRIGUEZ AMENÁBAR, María del Valle (Tichy), falleció el 11 de octubre de 2026. - Tus hijos, nietos y bisnietos te despedimos con amor y cariño, celebrando tu llegada al cielo. Te queremos mamá.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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