MARCÓ, María del Valle

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARCÓ de RODRIGUEZ AMENÁBAR, María del Valle (Tichy), falleció el 11 de octubre de 2026. - Tus hijos, nietos y bisnietos te despedimos con amor y cariño, celebrando tu llegada al cielo. Te queremos mamá.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa