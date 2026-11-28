SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ MARGULIS, Roberto Sergio, Esc., Z.L., falleció el 26-11-2026. - Su esposa, sus hijos, sus hijos políticos y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con infinito amor. Tu recuerdo permanecerá para siempre adentro nuestro.

✡ MARGULIS, Roberto Sergio, Esc., Z.L. - Escribanía Margulis y Asociados y todo su personal lamentan con profundo pesar su fallecimiento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa