SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARGULIZ, Reynaldo, q.e.p.d. Sus colegas y amigos de la Industria Química y Petroquímica Argentina: Jorge de Zavaleta, Alfredo Friedlander, José María Fumagalli, Graciela González Rosas, Oscar López, José Luis Picone, Gabriel Rodríguez Garrido, Oscar Roig, Jorge Sampietro y Oscar Vignart despiden con profunda tristeza a quien fuera presidente, director y miembro activo de las principales cámaras y asociaciones que representan al sector. Lo recordaremos por su liderazgo, entusiasmo, espíritu pionero e incondicional apoyo al crecimiento de la Industria y de sus instituciones. Acompañamos a la familia en este doloroso momento.

MARGULIZ, Reynaldo, (Roland), falleció el 27-8-2026 – Saenz Valiente Hnos. S.A., Ecia. Los Monigotes, sus directivos y personal lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Beatriz, José y familia en este doloroso momento.

MARGULIZ, Reynaldo, q.e.p.d., falleció el 27-8-2026. - CAIRPLAS despide a su fundador y primer presidente con profundo dolor y acompaña a su familia en este triste momento. La comisión directiva, los socios y el staff de la cámara reciben el legado de su visión, iniciativa, liderazgo y enseñanzas.

Avisos fúnebres

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