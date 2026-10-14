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MARTELLI, Alejandro Nicolás
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTELLI, Alejandro Nicolás, escribano, q.e.p.d., falleció el 10-10-2026. - La junta ejecutiva y demás notarios de la Delegación Morón del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, participan su fallecimiento, acompañando especialmente a sus colegas, sus padres Susana y Jorge, y su hermano Leonardo, y al resto de sus familiares y amigos con sincero afecto.
Aviso publicado en la edición impresa
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