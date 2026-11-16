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MARTÍNEZ, Miguel Ángel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ, Miguel Ángel (Chino), q.e.p.d., falleció el 15-11-2026. - Sus cuñados Martín Machinandiarena y Ana Borgarello, y sus hijos Guadalupe y Santiago Castagnino y Martín y Milena Baeva, lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Tery, Miguel, Alberto, Silvestre, Carolina, Stanislao y Nahuel en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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