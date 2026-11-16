SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ, Miguel Ángel (Chino), q.e.p.d., falleció el 15-11-2026. - Sus cuñados Martín Machinandiarena y Ana Borgarello, y sus hijos Guadalupe y Santiago Castagnino y Martín y Milena Baeva, lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Tery, Miguel, Alberto, Silvestre, Carolina, Stanislao y Nahuel en este triste momento.

Avisos fúnebres

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