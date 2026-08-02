LA NACION

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Corita y Carlucho de Corral despiden a Hernán con un enorme cariño.

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Diego y Angélica de Corral, junto a sus hijos, despiden al Chino con mucho cariño, acompañando a toda la familia en este momento.

MARTINEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Luis Dollera Jofré junto a sus hijos, nietos y bisnietos despiden con inmensa tristeza al querido Chino.

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Chino querido gracias por tu cariño y alegría siempre. Acompañamos con mucho dolor a Nacho y toda la Flia. Martínez Tanoira. Ignacio, Hersilia, Nacho, Estani y Jero Bottini.

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Sergio y Clarice Bentolila, Sandra y Luc Morisset y María D. C. de Bentolila despiden con gran tristeza a Hernán y acompañan a su mujer Romina, hijos, hermanos y sobrinos con inmenso cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Quiso pasar a un camión en plena ruta 14 y provocó un choque múltiple: hay tres heridos
    1

    Quiso pasar a un camión en plena ruta 14 y provocó un choque múltiple: hay tres heridos

  2. Dónde conseguir vehículos del Ejército Argentino desde $150.000
    2

    Dónde conseguir vehículos del Ejército Argentino desde $150.000

  3. 3

    Rosalía, la única: del “Madre mía, qué lío el otro día” al concierto que nunca olvidaremos

  4. Soledad Silveyra habló de su duro presente
    4

    Soledad Silveyra habló de su duro presente: “No estoy bien de salud”