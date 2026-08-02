MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Corita y Carlucho de Corral despiden a Hernán con un enorme cariño.
✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Diego y Angélica de Corral, junto a sus hijos, despiden al Chino con mucho cariño, acompañando a toda la familia en este momento.
✝ MARTINEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Luis Dollera Jofré junto a sus hijos, nietos y bisnietos despiden con inmensa tristeza al querido Chino.
✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Chino querido gracias por tu cariño y alegría siempre. Acompañamos con mucho dolor a Nacho y toda la Flia. Martínez Tanoira. Ignacio, Hersilia, Nacho, Estani y Jero Bottini.
✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Sergio y Clarice Bentolila, Sandra y Luc Morisset y María D. C. de Bentolila despiden con gran tristeza a Hernán y acompañan a su mujer Romina, hijos, hermanos y sobrinos con inmenso cariño.
Aviso publicado en la edición impresa