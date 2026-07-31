SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTINEZ TANOIRA, Hernán, (Chino), q.e.p.d. - Su mujer Romina Civile, sus hijos Sol, Delfi, Jero y Sofi despiden a Hernán con profundo dolor e invitan a despedirlo hoy, 14 hs., en el Memorial y posterior responso, a las 15.30.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Tu hermano Lalo y Carolina Torregrosa y nuestros hijos Josefina, Justo y Bautista te despedimos con profunda tristeza. Tu alegría y cariño nos acompañarán para toda la vida.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Tu hermano Nacho y Vicky Camogli, tus sobrinos Cami, Joaco, Luisa y Simón te despedimos con mucha tristeza. Chino querido, como te vamos a extrañar con esa alegría que te hacía único. Te queremos mucho.

✝ MARTINEZ TANOIRA, Hernán, (Chino). - Su hermana Ana y Agustín Cebreiro, sus hijos Agustín y Rocio, Manuel y Carmela, Nicolás y Daniela, Juan y Teph, su ahijada Catalina y sus nietos participan con mucha tristeza el fallecimiento de su adorado Chino. Te vamos a extrañar.

✝ MARTINEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Su hermano Marcos y Felicitas Peluffo, sus hijas Juana, Lourdes y Pedro despiden a Chino a quien van a extrañar mucho y ruegan una oración en su memoria.

✝ MARTINEZ TANOIRA, Hernán, (Chino), 29-7-2026. - Su hermana Mercedes y Conrado Helbig, sus hijos Tomas y Paula, Benjamín y Sofia, Victoria, Matías y nietos lo vamos a extrañar mucho.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Tus primas María y Patricia Reynal y sus hijos Ayerza y Harris te despiden con amor y acompañan a tu querida familia.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Adiós querido amigo, ya no habrá más llamados a las 00:01 para saludarnos en los cumpleaños, paseos a San Clemente, la quinta, el club, tus cumpleaños y tantos momentos que con tu alegría y buen humor nos regalaste, siempre pendiente de nuestras cosas y ocupándote en hacernos sentir que podíamos contar con vos. Nos consuela saber que estarás con tu papá y tu mamá, y su torta de manzanas. Para siempre en nuestro corazón Chinito. Ro, Gero, Sofía, Sol y Pepi, los acompañamos de todo corazón. Gustavo, Clementina, Cata y tu ahijada Vicky.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, 29-7-2026. - Abrazamos a todos los Martínez Tanoira, en especial a su hermano Lalo, en la temprana despedida del querido Chino, quien con su calidez nos dejó los mejores recuerdos de los tiempos compartidos. Susana y Silvestre Castelli, Dolores y Germán Peltzer.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Adriana Borda de Peluffo, junto a sus hijos y nietos, despiden con inmensa tristeza al querido Chino.

Avisos fúnebres

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