SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de q.e.p.d., partió a la casa del Padre. - Su marido Alejandro, sus hijas Martina y Fredo Solari, Sofia y Javier Bonadeo, Teresita y Bernardo Campos Rial, sus nietos: Josefina, Mateo, Teresita, Amalia e Hilario la despiden con la certeza que se encuentra en brazos de María. Invitan a celebrar su vida en la misa que se celebrará hoy, a las 15, en el Cementerio Parque Memorial. -- LAZARO COSTA, Tel. 1151457557

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Sus hermanos María Elena y Santiago, Rodolfo y Alejandra, sus hijos Catalina, Eileen, Paddy Gahan, Fermin, Bianca y Ramón Azcueta despiden con gran cariño a la mejor hermana y tía.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Sus cuñados Guillermo y Marcela junto con sus hijos Igor y Cande, Axel y Luli, Benjamín, Marina y Diego despiden a Tere con agradecimiento y profundo cariño por tanto compartido.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Su cuñado Roberto Massa junto con sus hijos María y Daniel Rizzatto, Martin y Rochi Álvarez, Catalina y Francisco Palacio y José la despiden con profundo dolor y agradecen una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa