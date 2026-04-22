MASTELLONE, José,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MASTELLONE, José, q.e.p.d. - Te recordaremos siempre con mucho cariño. Tu esposa Mary, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos.
✝ MASTELLONE, José, q.e.p.d. - El Centro de la Industria Lechera participa con pesar la partida de don José y acompaña con afecto a toda la familia y amigos en este difícil momento.
✝ MASTELLONE, José, q.e.p.d. - Industria Citrolac S.A. participa con pesar el fallecimiento de un referente de la lechería y ruega una oración en su memoria.
✝ MASTELLONE, José, q.e.p.d. - Los amigos de la mesa del hipódromo: Chiche Etlis, Gustavo Gemelli, Enrique Mariño, Daniel Nespereira y César Peña lo despiden con tristeza. Hasta siempre don José.
✝ MASTELLONE, José, q.e.p.d. - Sistemas Prepac Argentina y Francia S.A. despide a José luego de más de 30 años de trabajo en común y ruega una oración por su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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